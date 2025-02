Unbekannte sprengen einen Geldautomaten in Kordel

Kordel (dpa/lrs) – Unbekannte haben einen Geldautomaten in Kordel (Landkreis Trier-Saarburg) gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, habe es laut Anwohnern einen lauten Knall gegeben. Kurz darauf sollen mutmaßlich drei Täter in einem Auto in Richtung Welschbillig geflüchtet sein. Ob sie Geld erbeuten konnten, war zunächst Gegenstand der Ermittlungen.

Der Tatort wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen gesperrt. Der entstandene Schaden liegt nach Schätzung der Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.