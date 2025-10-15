Ein lauter Knall, ein dunkler Kombi und ein Gullydeckel vor dem Juwelier: Die Polizei sucht Zeugen für einen kuriosen Einbruchsversuch.

Pirmasens (dpa/lrs) – Unbekannte haben in Pirmasens versucht, die Scheibe eines Juweliergeschäfts mit einem Gullydeckel einzuschmeißen. Am frühen Mittwochmorgen sei eine Frau durch einen lauten Knall geweckt worden, teilte die Polizei mit. Wenig später habe sie einen dunklen Kombi davon fahren gesehen. Die Einsatzkräfte hätten vor Ort dann ein beschädigtes Schaufenster und einen davor liegenden Gullydeckel gefunden.

Nach ersten Erkenntnissen sei jedoch nichts aus dem Juweliergeschäft gestohlen worden. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei rund 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen der Tat.