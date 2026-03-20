Bereits fünfmal wurden in Pirmasens Nägel gezielt unter die Reifen eines Autos gelegt. In Wittlich wurde nun ein ähnlicher Fall gemeldet. Die Polizei warnt vor erheblichen Sicherheitsrisiken.

Pirmasens/Wittlich (dpa/lrs) – Bereits zum fünften Mal innerhalb der letzten sechs Monaten haben Unbekannte Nägel unter die Reifen ein und desselben Autos in Pirmasens gelegt. Die Nägel seien stets so unter die Reifen des Wagens gelegt worden, dass sie sich beim Anfahren in die Reifen bohren, teilte die Polizei mit. Zuletzt seien die Nägel am Donnerstag und am Dienstag platziert worden. Das Auto sei jeweils ordnungsgemäß im öffentlichen Raum abgestellt worden.

«Da die Nägel gezielt so platziert werden, dass sie sich beim Anfahren in den Reifen bohren, entstehen nicht nur Sachschäden, sondern auch erhebliche Sicherheitsrisiken für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer», hieß es von der Polizei Pirmasens.

Eine aufmerksame Zeugin habe auch in Wittlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich am Donnerstag ähnliches beobachtet. Dort legten zwei Personen ein Brett mit Nägeln unter die Reifen eines Autos, wie die Polizei Wittlich mitteilte. Auch dieses Auto sei ordnungsgemäß abgestellt gewesen. In beiden Fällen haben die jeweiligen Polizeidienststellen die Ermittlungen aufgenommen.