Unbekannte demolieren zahlreiche Gräber – Hoher Sachschaden

Beckingen (dpa/lrs) – Einen Gesamtschaden von schätzungsweise 10.000 Euro haben Unbekannte an rund 30 Grabstätten auf dem Friedhof in Beckingen-Reimsbach (Saarland) angerichtet. Das teilte die Polizeiinspektion Merzig mit. Zeugen zufolge sollen die mutmaßlichen Täter dort am Freitagabend zunächst Alkohol getrunken haben. Danach sollen vermutlich ein Mann und eine Frau Grabschmuck und Grabstätten beschädigt haben.

Anschließend hätten die Täter den Friedhof verlassen, hieß es. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen sowie Pächter beschädigter Grabstätten um Hinweise.