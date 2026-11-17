Zwei Männer sollen einen Busfahrer mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Der hatte ihnen zuvor die Fahrt ohne Fahrschein verweigert.

Pirmasens (dpa/lrs) – Weil ihnen die Mitfahrt in einem Bus verweigert wurde, haben zwei unbekannte Täter den Fahrer in Pirmasens mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Eine Fahndung nach den Männern blieb nach Polizeiangaben zunächst erfolglos.

Die zwei Unbekannten versuchten nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, in den Linienbus zu steigen. Der Fahrer habe die beiden abgewiesen, da keiner von ihnen einen gültigen Fahrschein besaß. Daraufhin habe einer der beiden Männer einen Gegenstand auf den Fahrer gerichtet, bei dem es sich möglicherweise um eine Schusswaffe handelte. Ein Schuss sei nicht gefallen, der Busfahrer blieb unverletzt. Danach seien die Männer geflüchtet. Zum Tatzeitpunkt waren laut Polizei keine weiteren Fahrgäste im Bus. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens zu melden.