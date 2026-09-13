Nach einem Unfall kontrolliert die Polizei einen Rollerfahrer. Plötzlich werden die Beamten von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen. Den Tätern gelingt die Flucht.

Eppelborn (dpa/lrs) – Während der Kontrolle eines zuvor gestürzten Rollerfahrers sind Polizisten von zwei Unbekannten angegriffen worden. Nach Einschätzung der Polizei wollten die beiden den Mann aus der Personenkontrolle befreien.

Der Rollerfahrer war nach seinem Unfall zunächst geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Bei der anschließenden Fahndung fanden die Beamten den Mann und kontrollierten ihn zur Feststellung seiner Identität. Währenddessen tauchten die beiden Unbekannten auf und attackierten die Einsatzkräfte.

Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Reizgas ein und konnte den Rollerfahrer festhalten. Den beiden Angreifern gelang dagegen die Flucht. Verletzt wurde niemand.