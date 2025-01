Umworbener Asllani bleibt bei der SV Elversberg

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Der umworbene Offensivspieler Fisnik Asllani bleibt dem Fußball-Zweitligisten SV Elversberg bis zum Sommer erhalten. Das bestätigte der 22-Jährige dem Pay-TV-Sender Sky vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Es sei ein sehr respektvoller Umgang zwischen ihm und dem Club gewesen. «Der war einfach top, so dass ich auch gesagt habe: Ich committe mich zum Verein», sagte Asllani, der gegen den KSC gelbgesperrt nicht zur Verfügung stand.

Der Angreifer war im vergangenen Sommer vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim für eine Spielzeit ausgeliehen worden und zeigt bei der SVE seitdem herausragende Leistungen. Bislang kommt er für die Saarländer auf zehn Tore und fünf Vorlagen.

Ex-Club Union soll an Asllani Interesse gehabt haben

Mit seinen Auftritten weckte Asllani das Interesse anderer Vereine. Laut «Bild» soll der 1. FC Union Berlin an einer Verpflichtung dran gewesen sein. Für Asllani wäre es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte gewesen. Schon in der Jugend kickte er für die Köpenicker. Doch aus der Rückkehr wird erst einmal nichts.