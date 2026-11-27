Die Flutkatastrophe an der Ahr vom Sommer 2021 hat in Rheinland-Pfalz niemand vergessen. Dass ein Gesetz zum Hochwasserschutz im Bund nicht vorankommt, war nun Thema bei der Umweltministerkonferenz.

Bad Schandau/Mainz (dpa/lrs) - Auf Initiative von Rheinland-Pfalz hat die Konferenz der Umweltminister den Bund zu Tempo beim Hochwasserschutz aufgefordert. Es geht konkret darum, dass die Arbeiten am geplanten Hochwasserschutzgesetz III auf Bundesebene zügig wieder aufgenommen werden sollen. Der entsprechende Vorschlag von Rheinland-Pfalz, wo die Erinnerungen an die Flutkatastrophe im Ahrtal noch sehr präsent sind, wurde bei dem Ministertreffen im sächsischen Bad Schandau nach Angaben des Mainzer Ministeriums von allen Ländern unterstützt.

«Wir in Rheinland-Pfalz haben leidvoll erfahren müssen, welche fürchterlichen Konsequenzen Hochwasser haben kann», sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Christine Schneider (CDU). Der Bund müsse in die Gänge kommen. «Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren.» Im Juli 2021 war es an der Ahr nach tagelangem Dauerregen zu einer verheerenden Sturzflut gekommen. Allein in dem Tal verloren 135 Menschen ihr Leben.

Ruf nach bundeseinheitlichen Leitplanken

Ein Entwurf für das Hochwasserschutzgesetz III, das sich auch mit Risiken durch Starkregen auseinandersetzt, war noch unter der Ampelregierung im Bund entstanden. Es geht unter anderem darum, Belange des Hochwasserschutzes bei der Bauleitplanung zu stärken, Genehmigungsverfahren zum Hochwasserschutz zu beschleunigen oder ein Management des Starkregenrisikos für Gemeinden zu etablieren.

Die Neuwahlen im Bund hätten die Arbeiten an dem Gesetz abrupt gestoppt, heißt es aus Rheinland-Pfalz. Ein wirksamer Umgang mit Hochwasser in Flüssen und mit dem Risiko von Starkregen erfordere aber bundeseinheitliche Leitplanken. Ziel müsse nun sein, schnell praxistaugliche und rechtssichere Regelungen zu erzielen, betonte das Ministerium in Mainz.