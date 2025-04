Bad Marienberg (dpa/lrs) - Der Strom ist in Bad Marienberg, Großseifen und Hardt im Westerwald in der Nacht ausgefallen. Grund für den Stromausfall war laut dem Netzbetreiber Energienetze Mittelrhein ein Baum, der auf die Freileitung gefallen war und einen Kurzschluss verursacht hatte. Nach wenigen Stunden sei die Stromversorgung in allen betroffenen Haushalten wieder hergestellt worden.

