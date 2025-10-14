Da liegt sie nun - die Stele, die Bischof Ketteler gewidmet ist. Noch ist die genaue Schadenshöhe unklar. Welche Schritte das Bistum Mainz jetzt plant.

Mainz (dpa/lrs) – Das Bistum Mainz will das von einem Lastwagen umgestürzte Bischofsdenkmal möglichst reparieren und wieder aufstellen lassen. Die Säule, die Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler gewidmet ist, solle noch diese Woche abtransportiert und anschließend sicher gelagert werden, erklärte ein Architekt des Diözesanbauamtes. Darum kümmert sich demnach die Dombauhütte.

Der Schaden lasse sich vorerst noch nicht beziffern. «Dazu müssen erst der Umfang des Schadens erfasst und die Reparaturfähigkeit der Stele geprüft werden», hieß es.

Ein Lastwagen war am Montag beim Rangieren gegen die Säule gestoßen, die neben einer Statue des Bischofs stand. Der Fahrer sagte der Polizei laut einer Mitteilung, er habe genau darauf geachtet, die Figur nicht zu beschädigen. Dabei habe er allerdings die Stele übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem schweren Fahrzeug riss die Säule aus ihrer Verankerung. Die Bischofsstatue blieb unversehrt.