Eine Schule in Ludwigshafen macht kräftig Schlagzeilen, doch das Thema Gewalt scheint einer Befragung zufolge recht viele Schulen in Rheinland-Pfalz umzutreiben.

Mainz (dpa/lrs) – Eine ganze Reihe an Realschulen plus in Rheinland-Pfalz sieht einer Umfrage des SWR zufolge eine Zunahme an Gewalt. Von 122 an der Befragung des Politikmagazins «Zur Sache Rheinland-Pfalz» teilnehmenden Realschulen plus gaben laut SWR 39 Prozent an, es stimme aus ihrer Sicht voll und ganz, dass Gewaltdelikte in den vergangenen Jahren mehr geworden seien. Weitere 26 Prozent gaben an, dies teilweise zu beobachten.

Die Umfrage fällt in die Zeit einer hitzigen Debatte über Gewalt an Schulen. In den Fokus geraten ist vor allem die Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen. Die Landesregierung kündigte unter anderem mehr Polizeipräsenz in Schulen an, bei denen es Vorkommnisse mit Gewalt gab und die als Brennpunktschulen eingestuft werden. Außerdem soll eine Vertrauensstelle für Lehrkräfte und pädagogisches Personal, die Gewalterfahrungen und eine subjektive Bedrohungslage an Schulen erlebt haben, eingerichtet werden.

Schulen äußern in Umfrage Wünsche

Die Umfrage erfolgte nach SWR-Angaben vom 20. bis 27. Januar per Mail, die Rückmeldungen der Schulen waren anonym. Gefragt wurde, ob eine Zunahme an Gewaltdelikten gegen Schüler, Lehrer oder Sachen beobachtet werde, ob man sich ausreichend von der Schulaufsicht unterstützt fühle und was man sich mehr wünschen würde. Repräsentativ sind die Ergebnisse der Umfrage nicht.

Von den 122 Schulen, die teilnahmen, wünschten sich laut SWR 90 Prozent kleinere Klassen, mehr als 80 Prozent hätten sich für mehr Lehrer ausgesprochen, etwa drei Viertel für mehr Schulsozialarbeiter und knapp 60 Prozent für ein Handyverbot. Lediglich 16 Prozent forderten Polizeipräsenz an ihrer Schule. Von der Schulaufsicht nicht ausreichend unterstützt fühlte sich etwa ein Viertel der Schulen.

Ministerium: Mittelfeldplatz bei Klassengrößen

Nach Angaben des Bildungsministeriums in Mainz gibt es insgesamt 190 Realschulen plus in Rheinland-Pfalz. Im Schnitt zählen die Klassen an diesen Schulen laut dem Ministerium 22,4 Schülerinnen und Schüler, das sei deutlich unter der Klassenmesszahl – einer Art Richtwert für Klassengrößen – und entspreche im Bundesländervergleich einem Mittelfeldplatz.