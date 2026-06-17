Eine große Mehrheit der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz weiß die Betreuung in Betrieben zu schätzen und würde sich wieder für das Unternehmen entscheiden. Anders bei den Berufsschulen.

Mainz (dpa/lrs) – Rund drei Viertel der Auszubildenden in Rheinland-Pfalz sind einer Umfrage zufolge mit ihrem Ausbildungsbetrieb grundsätzlich zufrieden. 75,2 Prozent von insgesamt rund 6.300 Azubis, die an der Befragung der Industrie- und Handelskammern (IHK) im Land teilgenommen haben, würden sich wieder für ihren Betrieb entscheiden, wie die IHK-Arbeitsgemeinschaft mitteilte.

Bei der Wahl der Ausbildung oder der Berufsorientierung insgesamt seien vor allem persönliche Kontakte und praktische Einblicke entscheidend, hieß es weiter. Auch das zeige sich in den Ergebnissen.

Unterricht in Berufsschulen wird bemängelt

Verbesserungsbedarf sehen die Teilnehmer dieser zum zweiten Mal landesweit durchgeführten Umfrage bei den Berufsschulen. Mehr als ein Drittel sind demnach mit den dortigen Rahmenbedingungen unzufrieden, bemängelt wird vor allem die fachliche Qualität des Unterrichts, die Ausstattung, die Lernumgebung und die Organisation des Stundenplans. Die berufsbildenden Schulen seien unverzichtbar für eine erfolgreiche Ausbildung und müssten genauso gefördert werden wie die allgemeinbildenden Schulen, forderte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft, Arne Rössel.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Mehr als zwei Drittel der Auszubildenden fühlen sich in ihrer Entscheidung für eine Ausbildung nicht ausreichend anerkannt. Sie erwarteten mehr Unterstützung aus Politik und Gesellschaft.