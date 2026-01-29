Bildungspolitik ist ein Schwerpunkt des Wahlkampfs in Rheinland-Pfalz. Über einen Aspekt liegen nun Zahlen einer Erhebung vor.

Mainz (dpa/lrs) – Der Vorschlag eines verpflichtenden Kita-Jahres vor der Einschulung stößt einer Umfrage zufolge in Rheinland-Pfalz auf deutliche Unterstützung. Wie das SWR-Politikmagazin «Zur Sache Rheinland-Pfalz!» unter Verweis auf das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap mitteilte, halten 82 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ein solches Vorhaben für gut oder sehr gut. 11 Prozent stehen der Einführung kritisch gegenüber.

Die Daten basieren demnach auf einer repräsentativen Telefon- und Online-Befragung des Instituts unter 1.151 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern. Sie wurden zwischen dem 14. bis 20. Januar befragt.

Die oppositionelle CDU hatte angekündigt, bei einem Sieg bei der Landtagswahl am 22. März ein Kita-Pflichtjahr vor der Schule mit Unterstützung von Lehrern umsetzen zu wollen. «Wir wollen allen Kindern einen erfolgreichen Start in die Grundschule ermöglichen, unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund», hatte Spitzenkandidat Gordon Schnieder gesagt. Das verpflichtende Kita-Jahr solle den Übergang für alle Jungen und Mädchen in die Grundschule verbessern.