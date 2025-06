In einer SWR-Umfrage in Rheinland-Pfalz liegt SPD-Ministerpräsident Schweitzer vor CDU-Herausforderer Schnieder, falls der Regierungschef direkt gewählt werden könnte. Wie groß ist der Unterschied?

Mainz (dpa/lhe) – Weniger als ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die oppositionelle CDU in einer Umfrage weiter klar vor der regierenden SPD. Laut der Befragung des SWR-Politikmagazins «Zur Sache Rheinland-Pfalz!» käme die CDU auf 30 Prozent der Stimmen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Das wären allerdings zwei Punkte weniger als bei der gleichen Umfrage im Dezember 2024. Die SPD würde mit 23 Prozent (-1 Punkt) weiterhin deutlich zurückliegen.

Die AfD könnte um 3 Punkte zulegen und würde 17 Prozent im «Rheinland-Pfalz-Trend» des SWR erreichen. Die Grünen kämen wie auch im Dezember auf 11 Prozent. Die Freien Wähler erhielten – ebenfalls unverändert – 4 Prozent und würden damit wie auch die FDP mit 3 Prozent (-1 Punkt) an der 5-Prozent-Hürde scheitern. Die Linke würde dagegen 5 Prozent erreichen.

Geteilte Echo bei Bewertung der Landesregierung

Die Arbeit der rheinland-pfälzischen Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP stößt laut der Umfrage weiter auf ein geteiltes Echo: 47 Prozent zeigen sich mit ihr sehr zufrieden oder zufrieden, 45 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden.

Könnte der Ministerpräsident direkt gewählt werden, entschieden sich 40 Prozent der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer für SPD-Amtsinhaber Alexander Schweitzer. CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder käme nur auf 17 Prozent. Die übrigen 43 Prozent sind unentschieden oder machen keine Angaben.

SPD- oder CDU-geführte Landesregierung? Keine klare Präferenz

Anders als vor der Landtagswahl 2021 zeigt sich in der Frage der künftigen Regierungsführung aktuell keine klare Präferenz. 37 Prozent sprechen sich laut Umfrage für eine SPD-geführte Landesregierung aus, etwa ebenso viele bevorzugen eine Regierung unter Führung der CDU (39 Prozent). 2021 bestand dagegen eine klare Präferenz für ein SPD-geführtes Kabinett.

69 Prozent halten die AfD laut Umfrage für eine rechtsextreme Partei. Damit teilen sie die vom Verfassungsschutz vorgenommene, wenn auch derzeit ausgesetzte Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch. Die Mehrheit der AfD-Anhänger sieht das in weiten Teilen anders. Überdies sagen 83 Prozent der befragten AfD-Anhänger, es sei ihnen egal, ob die Partei als rechtsextrem gelte, solange sie die «richtigen Themen» anspreche.

Nächste Landtagswahl am 22. März 2026

Die Daten basieren auf einer Telefon- und Online-Befragung des Wahlforschungsinstituts Infratest Dimap unter 1.140 wahlberechtigten Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern vom 27. Mai bis 3. Juni 2025. Die nächste Landtagswahl ist am 22. März 2026.