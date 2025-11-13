Feuerwehreinsatz
Übler Gestank – Wohnhaus vorübergehend geräumt
Plötzlich stinkt's: Polizei und Feuerwehr rücken wegen einer Chemikalie aus. Welche Folgen dies hatte - und warum der Geruch an Erbrochenes erinnert.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen einer stark riechenden Chemikalie haben Polizei und Feuerwehr ein Mehrfamilienhaus in Saarbrücken vorübergehend evakuiert. Bei dem Stoff handelte es sich möglicherweise um Buttersäure, wie die Polizei im Saarland mitteilte. Zwei Menschen, die über Husten und Übelkeit klagten, wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem das Gebäude durchgelüftet worden war, konnten die Bewohner zurückkehren.

Kriminalpolizei und Spurensicherung ermitteln zu den möglichen Hintergründen. Buttersäure ist eine farblose Flüssigkeit, die für ihren unangenehmen, extrem beißenden Geruch bekannt ist. Oft wird er mit Erbrochenem oder Fäulnis verglichen.

