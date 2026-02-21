Ermittlungen
Übler Geruch vor AfD-Veranstaltung – Polizei ermittelt
Vor einer AfD-Wahlkampfveranstaltung im pfälzischen Rockenhausen führt ein starker Gestank zu einem Einsatz der Feuerwehr. Die Polizei ermittelt, ob Buttersäure im Spiel war.

Rockenhausen (dpa/lrs) – Eine übelriechende Substanz hat vor einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Rockenhausen (Donnersbergkreis) einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Unbekannte hätten auf dem Platz vor der Veranstaltungshalle mit einer Substanz hantiert, sagte Michael Vettermann, Stadtbürgermeister von Rockenhausen. «Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um Buttersäure gehandelt hat.»

Auf dem Platz vor der Donnersberghalle sei ein entsprechender Geruch wahrgenommen worden. Von wem der Hinweis darauf kam, blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr habe dies am Morgen überprüft. Zu weiteren Maßnahmen sei es nicht gekommen. «Der Einsatz war relativ schnell beendet», sagte Vettermann.

Starker Geruch außerhalb der Halle

Die Polizei bestätigte, dass es zu einer starken Geruchsentwicklung vor der Halle gekommen sei. Es habe stark nach Erbrochenem gerochen, sagte ein Sprecher. «Ob es sich dabei um Buttersäure gehandelt hat, wissen wir nicht. Wir haben die Ermittlungen in diese Richtung aufgenommen.»

Die AfD-Veranstaltung, an der auch die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel teilnehmen soll, begann am Vormittag wie geplant. Vor der Donnersberghalle sind laut Kreisverwaltung zwei Gegendemonstrationen angemeldet.

Buttersäure ist eine farblose Flüssigkeit, die für ihren unangenehmen, extrem beißenden Geruch bekannt ist. Oft wird er mit Erbrochenem oder Fäulnis verglichen.

