Klingenmünster (dpa/lrs) – In einem Wohngebiet in Klingenmünster im Landkreis Südliche Weinstraße hat ein lauter Knall für Aufregung gesorgt. Nachdem die Hintergründe zunächst unklar waren, bestätigte die Polizei ein Überschallflugzeug in der Region als Ursache. Wenn Militärjets die Schallmauer durchbrechen, entsteht durch die Druckwelle ein lauter Knall. Als die Meldung am Vormittag gegen 10.30 Uhr einging, ermittelte die Polizei zunächst vor Ort. Hinweise auf verletzte Personen oder Beschädigungen vor Ort hatte es nicht gegeben.

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