Entwarnung
Überschallflug verursacht lauten Knall in der Pfalz
Polizei - Symbolbild
Die Polizei ermittelt die Ursache (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Am Morgen melden Anwohner Knallgeräusche in einem Wohngebiet. Zunächst ist unklar, was dahintersteckt, dann gibt die Polizei Entwarnung.

Klingenmünster (dpa/lrs) – In einem Wohngebiet in Klingenmünster im Landkreis Südliche Weinstraße hat ein lauter Knall für Aufregung gesorgt. Nachdem die Hintergründe zunächst unklar waren, bestätigte die Polizei ein Überschallflugzeug in der Region als Ursache. Wenn Militärjets die Schallmauer durchbrechen, entsteht durch die Druckwelle ein lauter Knall. Als die Meldung am Vormittag gegen 10.30 Uhr einging, ermittelte die Polizei zunächst vor Ort. Hinweise auf verletzte Personen oder Beschädigungen vor Ort hatte es nicht gegeben.

© dpa-infocom, dpa:260703-930-328404/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten