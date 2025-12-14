Überraschungsteam Trier verliert Leistungsträger Brooks

Mitten in der Saison der Basketball-Bundesliga verzeichnet der Aufsteiger einen schmerzhaften Abgang. Aufbauspieler Eli Brooks wechselt ins Ausland. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier muss mitten in der Saison Leistungsträger Eli Brooks ziehen lassen. Der 27 Jahre alte Aufbauspieler nutzte eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag und wechselt zu einem Team ins europäische Ausland, wie der Aufsteiger mitteilte.

Brooks war im Sommer vom Ligakontrahenten EWE Baskets Oldenburg in die Moselstadt gewechselt. Für Trier absolvierte der US-Amerikaner 13 Pflichtspiele und entwickelte sich dabei zu einem der wichtigsten Profis für die Gladiators, die bislang das Überraschungsteam der Liga sind und in der Spitzengruppe der BBL mitmischen.

Trier auf der Suche nach Ersatz

«Ein Spieler von seinem Format hat uns alle begeistert, mit seinen Leistungen aber auch andere Clubs auf sich aufmerksam gemacht. Letztlich hat Eli sich dann für ein anderes Angebot entschieden und eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag genutzt», sagte Triers Geschäftsführer und Präsident Achim Schmitz zum Abgang. «Ohne eine entsprechende Klausel wäre es uns im Sommer nicht möglich gewesen, ihn zu uns an die Mosel zu lotsen.»

Man beobachte den Spielermarkt und arbeite intensiv daran, einen neuen Aufbauspieler zu verpflichten, sagte Triers Trainer Jacques Schneider. Der Coach hatte am Samstag seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.