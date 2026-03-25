Der Spitzenkandidat der AfD wird doch nicht Oppositionsführer im neuen Mainzer Landtag. Diese Funktion übernimmt nun ein Ex-CDU-Mann, der aus Berlin stammt.

Mainz (dpa/lrs) - Wenige Tage nach dem Wahlerfolg der AfD in Rheinland-Pfalz gibt es eine Überraschung an der Spitze der nun stärksten Oppositionsfraktion. Zum neuen Vorsitzenden wurde Michael Büge gewählt. Der 60-Jährige löst damit Jan Bollinger ab, der bisher der Fraktion vorstand und der die AfD als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geführt hatte.

Die AfD hatte bei der Wahl am Sonntag ihren Stimmenanteil mehr als verdoppelt, sie konnte mit 19,5 Prozent das beste Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland einfahren. Angesichts der sich abzeichnenden Koalition aus CDU und SPD kommt der AfD-Fraktion demnächst die Rolle der Oppositionsführerschaft zu.

Herbe Schlappe für den Spitzenkandidaten

Für Bollinger, der auch Landeschef der AfD ist, ist die fraktionsinterne Wahl eine herbe Schlappe. Am Sonntagabend hatte der 49-Jährige aus Neuwied im Mainzer Abgeordnetenhaus noch ausgelassen mit dem AfD-Spitzenduo Alice Weidel und Tino Chrupalla gefeiert.

Bei der Wahl zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl hatte Bollinger im vergangenen Sommer trotz zweier überraschender Gegenkandidaten 71,33 Prozent der Stimmen erreicht.

Er werde das Ergebnis der fraktionsinternen Wahl als Demokrat akzeptieren und wolle sich auch in Zukunft konstruktiv in der Fraktion einbringen, sagte Bollinger. Er habe nicht erwartet, dass er als Spitzenkandidat nach diesem Wahlergebnis nicht wiedergewählt werde. Er halte das auch für erklärungsbedürftig gegenüber den Mitgliedern und Wählern der AfD, sagte Bollinger weiter.

Neuer starker Mann war mal in der CDU

Michael Büge ist seit 2017 Fraktionsgeschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion. Der 60-Jährige wechselte einst von der CDU zur AfD, für die Union war er unter anderem von 2001 bis 2011 Beigeordneter in Berlin-Neukölln, die letzten zwei Jahre dieses Zeitraums auch stellvertretender Bezirksbürgermeister.

Von 2011 bis 2013 war Büge dann Staatssekretär für Soziales und Amtschef in der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin. In der AfD ist er inzwischen Mitglied des Kreisverbands Mainz und dort auch Vorstandsmitglied.