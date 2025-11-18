Überholversuch misslingt – B41 nach Unfall gesperrt

Nach einem heftigen Crash auf der B41 bei Schmißberg im Landkreis Birkenfeld bleibt die Strecke dicht. Das Trümmerfeld zieht sich über 400 Meter – Autofahrer müssen Umwege fahren.

Schmißberg (dpa/lrs) – Die Bundesstraße 41 ist nach einem schweren Verkehrsunfall am Morgen gesperrt worden. Der Unfall habe sich bei Schmißberg zwischen Idar-Oberstein und Birkenfeld ereignet, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer habe im zweispurigen Bereich in Fahrtrichtung Birkenfeld einen Lkw überholen wollen. Dabei sei das Auto jedoch auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Durch den Aufprall sei das überholende Auto mit dem Lkw und einem weiteren entgegenkommenden Auto kollidiert. Dabei sei eine Person leicht verletzt worden. Der Verkehr werde momentan umgeleitet. Wie lange die Sperrung noch andauern sollte, war einem Sprecher der Polizei zufolge zunächst nicht absehbar. Die Straßenmeisterei sei im Einsatz, das Trümmerfeld erstrecke sich wohl über 400 Meter auf der Straße.