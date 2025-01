Überholmanöver verursacht tödlichen Verkehrsunfall

Lünebach (dpa/lrs) – Eine 41-jährige Autofahrerin ist bei Lünebach (Landkreis Bitburg-Prüm) mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Kleintransporter zuvor auf der B410 mehrere Lkw waghalsig überholt und die Autofahrerin damit zum Ausweichen gezwungen. Diese sei dadurch ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Nach Angaben der Polizei erlag sie ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Der weiße Kleintransporter sei ungehindert weiter in Richtung Lichterborn gefahren, so die Polizei. Sie sucht nun den mutmaßlichen Unfallverursacher, der am frühen Morgen auf der B410 unterwegs war. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden.