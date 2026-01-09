Überfall mit Schreckschusswaffe – Zwei 19-Jährige in U-Haft

Erst überfallen sie einen jungen Mann mit einer Schreckschusswaffe, dann schießen sie in die Luft. Nun sind die jungen mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft.

Dillingen (dpa/lrs) – Mit einer Schreckschusswaffe sollen zwei 19-Jährige im Landkreis Saarlouis einen jungen Mann überfallen haben – seit Anfang der Woche befinden sich die zwei nun in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht weiter Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, hielten die 19-Jährigen ihrem 21-jährigen Opfer am Sonntagabend in Dillingen zunächst die Schreckschusswaffe entgegen und forderten es auf, Rucksack und Geldbeutel an sie zu übergeben. Sie erbeuteten seine EC-Karte und ein Ladegerät, dann schossen sie mit der Schreckschusswaffe in die Luft und machten sich auf den Weg zu einer Bankfiliale. Dort konnten die Beamten sie fassen und vorläufig festnehmen.

Die Nacht zum Montag verbrachten die mutmaßlichen Täter in Polizeigewahrsam, am Montag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt. Seither befinden sich die 19-Jährigen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen des schweren Raubes dauern an, laut Polizei wurden auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz Verfahren gegen sie eingeleitet.