An der B42 bei Lahnstein wurde eine Tankstelle überfallen. Die Polizei spricht an Autofahrer eine Warnung aus.

Lahnstein (dpa/lrs) – Die Polizei ist nach einem Überfall auf eine Tankstelle an der B42 bei Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) im Einsatz. Wie die Beamten in Koblenz mitteilen, ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht. Autofahrer sollen in diesem Bereich keine Anhalter mitnehmen.

Nach Angaben der Polizei ist der Tatverdächtige etwa 1,90 Meter groß und trägt einen schwarzen Jogginganzug. Ob die Person bewaffnet ist, sei bislang unklar.