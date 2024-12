An der B42 bei Lahnstein wurde eine Tankstelle überfallen. Der maskierte Täter bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe.

Lahnstein (dpa/lrs) - Ein maskierter Mann hat eine Tankstelle an der B42 bei Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) überfallen. Wie die Beamten in Koblenz mitteilten, bedrohte er die Angestellten mit einer Schusswaffe, bis sie ihm Bargeld aushändigten. Daraufhin habe der Täter die Filiale verlassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut Polizei wurde niemand verletzt.