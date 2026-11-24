Zwei Männer stehen vor dem Landgericht Mannheim. Sie sollen eine Polizeikontrolle vorgetäuscht und den Kurier eines Goldtransports mit einer Waffe bedroht haben.

Mannheim (dpa) - Nach einem Raubüberfall auf einen Goldtransport mit einer vorgetäuschten Polizeikontrolle stehen zwei Männer vor dem Landgericht Mannheim. Die beiden in Ludwigshafen geborenen 23-Jährigen sollen laut Anklage im Januar nahe Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit zwei bisher noch unbekannten Komplizen einen Kurier eines Juweliergeschäftes mit einer Waffe und Pfefferspray bedroht haben. Damit zwangen sie ihn demnach, ihnen eine Tasche mit Gold im Wert von rund 176.000 Euro zu geben.

Am 26. Januar soll der Inhaber des Juweliergeschäftes in Mannheim den Fahrer des Goldtransports beauftragt haben, das Gold in die Scheideanstalt nach Pforzheim zu bringen. In einer Scheideanstalt werden Edelmetalle wie Gold und Silber recycelt, analysiert und etwa von Altmaterialien getrennt.

Falsches Blaulicht auf dem Dach

Gegen Mittag soll der Fahrer laut Anklage mit der mit Gold gefüllten Ledertasche auf die Autobahn in Richtung Hockenheim aufgefahren sein. Einer der Angeklagten folgte dem Fahrer demnach und gab seinen Komplizen den Fahrtbeginn durch. Der zweite Angeklagte soll dann in einem Auto mit Blaulicht auf dem Dach die Verfolgung aufgenommen und den Kurier zum Anhalten gebracht haben.

Als der Fahrer auf dem Standstreifen anhielt, sollen die Täter maskiert und mit Pistolen bewaffnet auf das Fahrzeug des Kuriers zugelaufen sein. Dieser soll daraufhin mit dem Auto geflüchtet sein und sich auf den Weg zum nächstgelegenen Polizeirevier in Hockenheim gemacht haben.

Täter bremsen Kurier auf der Straße aus

Auf einer Landstraße sollen die Täter das Fahrzeug schließlich zum Anhalten gezwungen haben. Dann sollen zwei mit Pistolen bewaffnete Täter - darunter einer der Angeklagten - ausgestiegen sein, dem Kurier eine Pistole vorgehalten und ihn aufgefordert haben, die Hände hochzunehmen.

Während der eine Täter den Fahrer mit Pistole und Pfefferspray bedroht haben soll, soll der andere Täter die Ledertasche mit rund 1.275 Gramm Feingold im Wert von rund 176.000 Euro aus dem Fahrzeug genommen haben. Außerdem habe er die Jacke des Geschädigten gestohlen, in der sich dessen Geldbeutel und Wohnungsschlüssel befanden.

Danach soll einer der Täter mit Pfefferspray in Richtung des Fahrers gesprüht haben. Dadurch soll der Fahrer kurzzeitige Atemnot erlitten haben. Die Räuber sollen dann mit der Beute geflüchtet sein.

Gespräch der Verfahrensbeteiligten und Geständnis

Auf Antrag der Verteidigung einigten sich die Verfahrensbeteiligten für den Fall eines Geständnisses für einen der Angeklagten auf eine Haftstrafe von dreieinhalb bis viereinhalb Jahren. Im darauffolgenden Geständnis, das sein Anwalt vortrug, räumte einer der Männer ein, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Er habe mit einem am Kurierfahrzeug befestigten GPS-Sender schon Wochen vor der Tat die Fahrtroute des Kuriers ausgekundschaftet und seinen Mittätern am Tag der Tat dessen Abfahrt durchgegeben.

Für seine Beteiligung habe er 30.000 Euro bekommen. Ein halbes Jahr später wurden in der Wohnung des Mannes noch 27.800 Euro gefunden.

Der zweite Angeklagte wollte zunächst keine Erklärung abgeben oder ein Geständnis ablegen. Sein Anwalt erklärte allerdings, dass sein Mandant die Anwesenheit am Tatort bestreite. Er habe zwar Kenntnis von der Planung gehabt, sei aber am konkreten Überfall nicht beteiligt gewesen.

Urteil im Januar möglich

Die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Zum Ablauf ihrer Festnahme und zur Beute machte das Gericht zunächst keine Angaben. Für das Verfahren sind neun Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil könnte demnach am 22. Januar verkündet werden.