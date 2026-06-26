Die Hitzewelle hält an, auch in den Nächten kühlt es kaum ab. Hitzegewitter gibt es ab Samstagnachmittag.

Barweiler (dpa/lrs) – Auch in RLP und dem Saarland warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vor extremer Wärmebelastung. Mit 37 bis 41 Grad müssen die Menschen am Freitag umgehen – und auch die Nächte bleiben tropisch.

Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Samstag gerade einmal auf 26 bis 19 Grad. Auch der erste Tag des Wochenendes wird heiß, am Nachmittag gibt es einzeln schwere Gewitter, Unwetter sind möglich. Diese ziehen sich durch die Nacht zum Sonntag.

Auch im Laufe des Sonntags gibt es laut DWD teils schwere Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen, schwere Sturmböen und Hagel. Es bleibt dabei aber heiß: 31 Grad in der Eifel und 38 Grad in Rheinhessen.