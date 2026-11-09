Bei Durchsuchungen in drei Kreisen in der Westpfalz finden Einsatzkräfte selbst hergestellte Pyro-Gegenstände und erlaubnispflichtige Ware. Zehn Strafverfahren werden eingeleitet.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einer Durchsuchungsaktion im Landkreis Kaiserslautern, im Kreis Kusel und im Donnersbergkreis haben Einsatzkräfte mehr als 25 Kilogramm Pyrotechnik sichergestellt. Neun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz sowie ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz seien eingeleitet worden, teilte die Polizei mit.

In den am vergangenen Donnerstag durchsuchten Objekten seien unter anderem selbst hergestellte Pyro-Gegenstände und erlaubnispflichtige Pyrotechnik gefunden worden. Teils sei die rechtliche erlaubte Lagermenge überschritten worden. Zu den Strafverfahren kamen laut Polizei sieben Ordnungswidrigkeitsanzeigen dazu. Gefunden wurde den Angaben zufolge unter anderem auch Amphetamin.

Den Verdächtigen im Alter zwischen 22 und 47 Jahren seien die Ermittler durch ein Verfahren aus dem vergangenen Jahr auf die Spur gekommen.