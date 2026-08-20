Den höchsten rheinland-pfälzischen Lottogewinn aller Zeiten sicherte sich ein Tipper aus dem Raum Hunsrück-Nahe. Insgesamt wurden sieben Spielteilnehmer 2025 zu Millionären.

Koblenz (dpa/lrs) – Knapp 201 Millionen Euro hat Lotto Rheinland-Pfalz an Spielerinnen und Spieler im vergangenen Jahr ausgeschüttet. Es habe 78 Gewinne von 100.000 Euro und mehr gegeben, berichtete Geschäftsführer Christian Baldauf in Koblenz. Davon seien 17 Gewinne über 500.000 Euro gewesen.

Sieben Spielteilnehmer wurden demnach zu Millionären. Den größten Geldbetrag habe sich ein Tipper aus dem Raum Hunsrück-Nahe mit einem Gewinn von 80 Millionen Euro im Eurojackpot geholt. Das sei der höchste rheinland-pfälzische Lottogewinn aller Zeiten gewesen, erklärte der Geschäftsführer.

Klassiker gefragt

Beliebtestes Angebot sei das Gewinnspiel Lotto 6 aus 49 gewesen. Große Nachfrage habe es auch bei der europäischen Lotterie Eurojackpot gegeben. «Unsere beiden Hauptprodukte haben uns auch 2025 mit über 71 Prozent vom Gesamtumsatz eine verlässliche Basis gegeben», bilanzierte Baldauf. Insgesamt sei die Zahl der Online-Einsätze gestiegen.

Lotto Rheinland-Pfalz erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Angaben zufolge einen Gesamtumsatz von knapp 424 Millionen Euro und damit etwas weniger als im Jahr zuvor mit knapp 436 Millionen Euro. Neben der Ausschüttung von den knapp 201 Millionen Euro an die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer seien mehr als 151 Millionen Euro an das Gemeinwohl geflossen.

Wirbel um Posten

Baldauf ist seit Anfang Juni Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz. Er löste Jürgen Häfner ab, der das Unternehmen von 2014 bis Anfang 2026 geleitet hatte. Die Neubesetzung des Chefpostens bei Lotto Rheinland-Pfalz hatte viel Wirbel ausgelöst: Die neue Koalition aus CDU und SPD wollte zunächst eine Doppelspitze installieren, beide Parteien sollten einen Posten besetzen.

Als es massive Kritik hagelte, wurde zurückgerudert. Der langjährige rheinland-pfälzische Landtagspräsident und SPD-Abgeordnete Hendrik Hering verzichtete auf den Posten. Der CDU-Politiker Baldauf fungiert nun als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit Sitz in Koblenz.