Koblenz (dpa/lrs) – Bei der landesweiten Kontrollwoche «Speed» sind allein im Raum Koblenz 22.633 Verstöße festgestellt worden. Dies geht aus der Bilanz des Polizeipräsidiums Koblenz hervor. Demnach wurden in der gesamten Kontrollwoche 1.155.796 Fahrzeuge kontrolliert. Überschreitungen der Geschwindigkeit seien dabei sowohl automatisiert an festen Blitzern als auch durch Polizeibeamte gemessen worden.

Vom 7. bis zum 13. April hatte sich unter anderem das Polizeipräsidium Koblenz an der landesweiten ROADPOL-Speedweek beteiligt. Besonderes Augenmerk lag auf dem eintägigen «Speedmarathon» am vergangenen Mittwoch. Dabei seien an 30 Messstellen insgesamt 164.640 Fahrzeuge von der Koblenzer Polizei kontrolliert worden. Die Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße lag an diesem Tag bei 2.938, wie die Polizei mitteilte.