Im Nordwestturm des Speyerer Doms zieht ein Turmfalkenpaar Nachwuchs auf – in einem Brutkasten, der ursprünglich für Uhus gedacht war.

Speyer (dpa/lrs) – Ein Turmfalkenpärchen hat im Nordwestturm des Speyerer Doms Nachwuchs bekommen. Die Falken hätten den Brutkasten genutzt, der eigentlich als Ausweichmöglichkeit für Uhus eingerichtet wurde, teilte das Bistum Speyer mit. Die Nistkästen in den Osttürmen seien in Vorbereitung der Sanierungsmaßnahmen entfernt worden. Zuletzt hätten dort 2020 Uhus drei Junge großgezogen.

«Falken nisten regelmäßig am Dom, zuletzt in der Regenrinne der Apsis», hieß es. Daher sei es besonders wichtig das Drohnenflugverbot im Umkreis des Doms einzuhalten.