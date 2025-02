Tunnelarbeiten: A60 in Mainz wird gesperrt

Mainz (dpa/lrs) – Die Autobahn 60 zwischen Mainz-Hechtsheim-West und Mainz-Weisenau muss im Februar mehrfach gesperrt werden. Tunnelarbeiten verlangten sowohl am 7. und 8. Februar als auch am 21. und 22. Februar die Vollsperrung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen, teilte die Autobahngesellschaft mit. Geplant sei die Instandsetzung der Energieversorgung sowie weitere Arbeiten im Tunnelbauwerk.

An den zwei Wochenenden müssen Autofahrer daher mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Zwischen den Autobahnausfahrten Hechtsheim-West und Weisenau würden Umleitungen durch das Stadtgebiet eingerichtet, so die Autobahngesellschaft.