Wegen Kälte und Regen sagen viele Hobbyzelter ihre Buchung für das Himmelfahrtswochenende auf Campingplätzen in Rheinland-Pfalz ab. Für Pfingsten hofft die Branche auf besseres Wetter und mehr Gäste.

Mörschied (dpa/lrs) – Das lange Wochenende steht bevor, doch das Wetter führt zu ersten Absagen auf Campingplätzen in Rheinland-Pfalz. Der Vorsitzende des Campingwirtschafts-Verbands Rheinland-Pfalz und Saarland, Timo Koch, sagte, die Branche sei mit guten Besucherzahlen an Ostern und rund um den 1. Mai in die Saison gestartet.

Die kühleren Temperaturen verursachten jetzt jedoch Stornierungen am Himmelfahrtswochenende. «Viele sind Hobbyzelter sind nicht auf niedrige Temperaturen eingestellt», erklärte Koch. Für Pfingsten hofft er zusammen mit seinen Kollegen auf eine Wetterbesserung.