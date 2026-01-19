Nebel und trübe Aussichten begleiten den Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland. Wo sich die Sonne doch noch zeigen könnte.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Woche startet in Rheinland-Pfalz und Saarland trüb. Der morgendliche Nebel löst sich am Montag nur zögerlich auf, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Teils bleibt es ganztägig neblig-trüb.

Im Tagesverlauf sind örtlich aber auch Auflockerungen und etwas Sonne möglich. Meist bleibt es niederschlagsfrei, lokal kann aber leichter Sprühregen nicht ganz ausgeschlossen werden.

Die Höchstwerte liegen zwischen einem und fünf Grad. Im Bergland ist stellenweise leichter Dauerfrost möglich. Dazu weht ein schwacher Wind aus südöstlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag breiten sich gebietsweise erneut Nebel- oder Hochnebelfelder aus. Örtlich kann es glatt werden.