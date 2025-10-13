Herbstlich beginnt die Woche. Große Änderungen sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts nicht in Sicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Klassisches Herbstwetter sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz und das Saarland vorher. Viele Wolken und Regen oder Sprühregen beherrschen den Montag. Erst zum Abend lockert es vereinzelt auf. Am Morgen muss auf den Straßen mit Nebel gerechnet werden, die Sichtweite kann unter 150 Metern liegen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 13 und 18 Grad.

Am Dienstag ist es im Norden stärker bewölkt, erneut fällt stellenweise etwas Sprühregen. Richtung Süden ist es heiter bis wolkig und es bleibt trocken. 13 bis 17 Grad sind möglich.

Mit vielen Wolken und gelegentlich Sprühregen geht es am Mittwoch und Donnerstag weiter, wie der DWD vorhersagt. Zwischenzeitlich lockern sich die Wolken etwas auf, an den Temperaturen ändert sich nichts.