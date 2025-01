Trübe Tage in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Offenbach (dpa/lrs) – Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland stehen trübe Tage bevor. Die neue Woche beginnt meist neblig und nur in Hochlagen zeigt sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) hin und wieder mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 1 und 4 Grad.

In der Nacht zum Dienstag hält sich der Nebel verbreitet, ansonsten ziehen einige Wolken auf. Die Temperaturen gehen auf minus 2 bis minus 5 Grad zurück. Im Bergland herrscht gebietsweise Glättegefahr durch Reif oder Nebelnässe bei bis zu minus 7 Grad.

Auch in den kommenden Tagen erwartet der Wetterdienst viel Nebel. Am Dienstag bleibt es oft den ganzen Tag über trüb bei 1 bis 6 Grad. Am Mittwoch könnte sich dagegen ab dem Mittag auch mal die Sonne gegen den Nebel durchsetzen, bevor es am Abend zu regnen beginnt. Der Regen hält sich dann auch am Donnerstag. Für beide Tagen sagt der DWD maximal 7 Grad voraus.