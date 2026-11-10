Eine Tür wird aus den Angeln gehoben und bei einem 13-Jährigen ein Messer gefunden: Ernste Ereignisse - doch die Behörden wollen den eingeschlagenen Reformweg in Ludwigshafen weitergehen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zwei Vorfälle in der Karolina-Burger-Realschule plus sollen den eingeleiteten Strukturwechsel an der Brennpunktschule nach dem Willen der Aufsichtsbehörde nicht bremsen. Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) mitteilte, wurden in der Schule in Ludwigshafen zuletzt eine Klassentür aus den Angeln gehoben und ein Messer im Rucksack eines 13-Jährigen entdeckt. «Wir nehmen die Vorfälle ernst. Das heißt, wir bagatellisieren sie nicht, aber ordnen sie ein. Hier muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden», sagte eine ADD-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die Tür sei bereits zuvor nicht richtig in den Angeln gewesen und hätte repariert werden müssen, sagte sie. Nach ihrer Schilderung hätten am Montag ein oder mehrere Schüler dagegen gedrückt und ein anderer habe die Tür zugehalten. Schließlich sei sie aus den Angeln gehoben worden. «Das sollte nicht sein, aber von Vandalismus kann keine Rede sein.» Der Fall werde pädagogisch aufgearbeitet. «Schülerinnen und Schüler müssen Konsequenzen spüren.»

Immer wieder in den Schlagzeilen

Zu einem am 4. November gefundenen Messer teilte die Polizei Ludwigshafen mit, es habe sich um ein gewöhnliches Haushaltsmesser gehandelt, nicht um eine strafrechtlich relevante Waffe. «Es ist nicht so, als ob der Junge jemanden bedroht oder gar verletzt hätte», sagte eine Sprecherin. Gleichwohl sei es nicht gutzuheißen, wenn Kinder oder Jugendliche Messer mitbrächten. Die Polizei sei eingeschaltet worden. Über die Vorfälle hatte «Die Rheinpfalz» berichtet.

Die Schule hatte in der Vergangenheit mit erheblichen Vorfällen zu kämpfen. Im vergangenen Jahr sorgten unter anderem ein Messerangriff auf eine Lehrerin, Reizgasattacken und wiederholte Fehlalarme für Schlagzeilen. Das Land hat eine umfassende Neuaufstellung eingeleitet, so wurde der bisherige Schulleiter abgeordnet. Die ADD begleitet die Schule engmaschig; zudem sind zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte und Unterstützungsangebote vorgesehen.