Mainz 05 hält an Offensivspieler Silas fest, obwohl dieser noch verletzt ist. Der Club setzt große Hoffnungen in den Kongolesen, sobald dieser auf den Platz zurückkehren kann.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 setzt trotz einer schlimmen Verletzung weiter auf Offensivspieler Silas. Beide Seiten haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, wie die 05er mitteilten. Zur Laufzeit machte der Club keine Angaben.

Silas hatte sich im März im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League bei Sigma Olmütz einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zugezogen. Wann der Kongolese auf den Platz zurückkehren wird, ist unklar. Der 27-Jährige war zu Beginn des Jahres vom VfB Stuttgart verpflichtet worden.

Eine vor der Verletzung vertraglich vereinbarte Option hatte der FSV nach eigenen Angaben zunächst verstreichen lassen. Stattdessen sei «eine für beide Seiten bessere Lösung» erreicht worden.

Bungert: «Eine Selbstverständlichkeit bei Mainz 05»

«Für uns war schon am Abend in Olmütz klar, dass wir Silas nicht hängenlassen – eine Selbstverständlichkeit bei Mainz 05. Er hat das bis zu dem Zeitpunkt seiner Verletzung sehr gut gemacht und dann einfach richtig Pech gehabt», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert und fügte hinzu: «Umso schöner ist es, dass wir seinen Verbleib jetzt finalisieren konnten. Ich bin mir sicher, dass Silas unsere Offensive weiter bereichern wird, sobald er wieder fit ist.»

Silas erklärte, dass ihm der Club «direkt maximale Unterstützung signalisiert» habe. «Für mich geht es jetzt vor allem darum, weiter alles dafür zu tun, möglichst schnell wieder auf dem Platz stehen zu können. Ich will unbedingt zeigen, dass das in mich gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist.»