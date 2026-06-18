Österreichs Stefan Posch hat sich schmerzhaft verletzt. Sein Verband teilt mit, wie es jetzt weitergeht.

Santa Clara (dpa) – Österreichs Nationalspieler Stefan Posch hat sich im WM-Auftaktspiel seines Teams den Kiefer gebrochen. Die Verletzung wurde nach einer Computertomographie bestätigt, teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) mit.

Für Posch, der zuletzt leihweise bei Mainz 05 gespielt hat und womöglich fest verpflichtet werden soll, ist die Weltmeisterschaft aber trotzdem noch nicht gelaufen. Er soll nicht operiert werden und eine Spezialschiene bekommen. «Ob Posch im kommenden Gruppenspiel gegen Argentinien bereits wieder einsatzbereit sein wird, bleibt abzuwarten», schrieb der ÖFB. Die Partie findet am Montag (19 Uhr/ARD und MagentaTV) statt.

Posch war beim 3:1 der Österreicher im ersten Gruppenspiel gegen Jordanien mit Gegenspieler Odeh Al-Fakhouri zusammengeprallt. «Der Kiefer hat wohl ein bisschen geknackst», hatte Teamchef Ralf Rangnick danach bereits gesagt.