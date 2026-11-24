Die Suche nach einem Kita-Platz kann mühselig sein, mitunter sogar erfolglos. Wie viele Familien mit Kleinkindern im Saarland keinen Platz finden.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auch wenn weniger Kinder geboren werden, fehlen im Saarland Kita-Plätze für Ein- bis Zweijährige: Rund jede vierte Familie hat 2025 keinen Kita-Platz erhalten, obwohl sie Bedarf hatte. Das geht aus dem «Kita-Gap-Portal» hervor, das vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) und dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) aufgelegt wird. Das Portal zeigt auf Basis von Elternbefragungen die Betreuungslücke in Deutschland und den einzelnen Bundesländern. Im Saarland wurden rund 230 Familien befragt.

Zwischen 2021 und 2025 seien die Geburten bundesweit um fast ein Fünftel gesunken, hieß es vom BiB. Trotzdem sei der Bedarf von Eltern an Betreuungsangeboten für Ein- bis Zweijährige weiterhin nicht gedeckt.

Im Saarland fehlen verhältnismäßig mehr Betreuungsplätze für Ein- und Zweijährige als im bundesweiten Durchschnitt: Deutschlandweit hat rund jede sechste Familie keinen Kita-Platz erhalten, obwohl sie diesen für ihre Kinder benötigt hätte. Regional gibt es große Unterschiede: Während in Ostdeutschland sechs Prozent der Kleinkinder keinen Kita-Platz erhalten haben, waren es in Westdeutschland im Schnitt 18 Prozent der Kleinkinder. Deutschlandweit wurden 7.284 Familien befragt.

Bundesweit erhielten trotz Bedarfs besonders häufig Familien keinen Kita-Platz, deren Kinder besonders davon profitieren würden, hieß es vom BiB. Dazu zählen laut BiB Familien, die zu Hause kaum Deutsch sprechen, armutsgefährdete Familien oder Familien ohne akademischen Abschluss.