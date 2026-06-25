Rheinland-Pfalz und das Saarland erhitzen sich weiter: Der Deutsche Wetterdienst hält das Überschreiten der 40-Grad-Marke für möglich. Auch nachts kühlt es kaum ab. Wie lange noch bleibt es so heiß?

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es noch heißer. Am Freitag klettern die Temperaturen auf 37 bis 41 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Samstag werden 37 bis 40 Grad erwartet, entlang des Rheins erneut bis zu 41 Grad. Der DWD sprach von «verbreitet extremer Wärmebelastung». In den aufgeheizten Innenstädten sinken die Temperaturen in der Tropennacht auf Freitag nicht unter 25 Grad.

An beiden Tagen scheint die Sonne, Regen ist nicht zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlicher Richtung. Am Samstagnachmittag sind vereinzelt schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr möglich. «Ab Sonntag gehen die Temperaturen dann wieder langsam runter», sagte ein DWD-Sprecher.

Wettervorhersage DWD