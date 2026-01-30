Der Monat begann mit Winterwetter, doch dann stiegen die Temperaturen. Wo war es am wärmsten?

Offenbach (dpa/lrs) – Vergleichsweise trocken und etwas zu mild hat sich der Januar in Rheinland-Pfalz präsentiert. Die Niederschlagsmenge von rund 49 Litern pro Quadratmeter liege deutlich unter dem klimatologischen Mittel von 67 Litern pro Quadratmeter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Mit einem Mittelwert von 0,9 Grad lagen die Temperaturen über dem üblichen Bereich (Klimamittelwert: 0,2 Grad). Die niedrigste Temperatur von minus 12,4 Grad wurde am 11. Januar in Montabaur gemessen.

In der ersten Phase des Monats war der Niederschlag hauptsächlich als Schnee gefallen. Gegen Monatsmitte wurde es milder, der Anstieg gipfelte bei 14 Grad am 16. Januar in Bad Kreuznach. Die Temperaturen ließen die Schneedecke weitgehend verschwinden.