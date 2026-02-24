Bistum Trier
Trierer Bischof stellt Priester wegen Ermittlungen frei
Bistumspriester wird freigestellt
Bistumspriester wird freigestellt
Nicolas Armer. DPA

Die Staatsanwaltschaft ermittelt, das Bistum hält sich bedeckt: Warum der Trierer Bistumspriester freigestellt wurde, bleibt zunächst unklar.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) – Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat einem Bistumspriester die Ausübung des priesterlichen Dienstes untersagt. Zudem sei der Mann bis auf weiteres von seinen Tätigkeiten in einer Pfarrei und einem Pastoralen Raum des Bistums freigestellt worden, teilte das Bischöfliche Generalvikariat mit. Grund sei ein laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft.

Zur Art des Vorwurfs konnte das Bistum Trier nichts sagen. Auch nähere Angaben zu dem Priester gab es nicht. Eine kirchenrechtliche Voruntersuchung sei eingeleitet, hieß es. Sie ruhe aber während der staatlichen Ermittlungen. Das Seelsorgeteam in der Pfarrei, das Leitungsteam im Pastoralen Raum sowie die Gremien seien informiert.

© dpa-infocom, dpa:260224-930-728599/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten