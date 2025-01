Trierer Bischof: Missbrauchs-Aufarbeitung geht weiter

Trier (dpa/lrs) – Die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch Kleriker wird die katholische Kirche auch künftig weiter beschäftigen. «Es gibt da keinen Schlussstrich», sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollen ja, dass die Aufarbeitung eine nachhaltige Wirkung hat.»

Da sei einmal die Erinnerungskultur: Diese solle so gepflegt werden, «dass man die Thematik präsent hält». Auch mit Blick auf die Prävention dürfe das Thema nicht verschwinden, sagte der Bischof. «Präventionsmaßnahmen hängen an den Aufarbeitungsprozessen, das heißt am Zeugnis von Betroffenen darüber, was sie erlitten haben.»

Derzeit stellten sich alle 27 Bistümer einer unabhängigen Aufarbeitung durch eingerichtete Kommissionen. «Die Prozesse sind in vollem Gange», sagte Ackermann. Nach einer ersten Zwischenauswertung aus den Bistümern sollten die jeweiligen Ergebnisse künftig stärker standardisiert werden, um sie besser auswerten zu können.

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier ist seit Juni 2021 im Amt, ihr gehören Betroffene und Fachleute an. Insgesamt soll die Aufarbeitung sechs Jahre dauern. Die Kommission gibt jährliche Tätigkeitsberichte heraus und stellt von ihr initiierte historische Studien zu den Amtszeiten der Trierer Bischöfe vor.

Stand Ende Juli wurden für den Zeitraum von 1946 bis 2021 bislang insgesamt Taten mit 711 Opfern und 234 Beschuldigten registriert.