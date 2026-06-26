Vorwurf einer Straftat
Trierer Bischof beurlaubt Priester wegen Ermittlungen
Trierer Bischof Stephan Ackermann
Der Bischof hat einen Priester beurlaubt, gegen den ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren läuft. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Bischof Ackermann entzieht einem Priester vorerst alle Dienste. Was das Bistum und die Staatsanwaltschaft zu den Ermittlungen sagen.

Lesezeit 1 Minute

Trier (dpa/lrs) - Gegen einen Priester des Bistums Trier läuft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. Es gehe um den Vorwurf einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, teilte das Bistum Trier mit. Der Vorwurf beziehe sich nicht auf Kinder oder Jugendliche.

Dem Beschuldigten würden körperliche sexuelle Übergriffe zum Nachteil einer mutmaßlich geschädigten Frau bei zwei persönlichen Treffen im Januar zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach mit. Diese könnten den Straftatbestand der sexuellen Nötigung oder sexuellen Belästigung erfüllen. Das Verfahren sei nach einer Strafanzeige der Frau eingeleitet worden.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann beurlaubte den Priester nach Angaben des Bistums von seinem Dienst. Dem Mann sei es untersagt, öffentlich Gottesdienste zu feiern oder Sakramente zu spenden. Ein kirchenrechtliches Voruntersuchungsverfahren sei eingeleitet, es ruhe aber für die Dauer der staatlichen Ermittlungen. 

Das Leitungsteam des pastoralen Raums, die pastoralen Mitarbeitenden und die Gremien an seinem Einsatzort seien informiert, ebenso die Verantwortlichen an früheren Einsatzorten, teilte das Bistum weiter mit.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-288083/2

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JustizPolitik

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