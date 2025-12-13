Trier verlängert Vertrag mit Aufstiegstrainer Schneider

Die Basketballer aus Trier sorgen in der Bundesliga als Aufsteiger für Furore. Nun verlängert der Club mit seinem Erfolgscoach.

Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier hat den Vertrag mit Aufstiegstrainer Jacques Schneider vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Das teilte der Club am Rande des Heimspiels gegen die Telekom Baskets Bonn mit.

Schneider war 2023 in die Moselstadt gewechselt. Erst war er dort in der zweitklassigen ProA als Co-Trainer tätig, in der vergangenen Spielzeit in seiner ersten Saison als Chefcoach schaffte er mit Trier den Aufstieg. Schneider habe in der Aufstiegssaison bewiesen, «dass er genau der richtige Mann für unseren Standort ist», sagte Achim Schmitz, Präsident und Geschäftsführer der Gladiators.

Trier überzeugt unter Schneider auch in der BBL

Und auch in der Basketball-Bundesliga läuft es unter Schneider richtig gut: Der Neuling mischt in der Spitzengruppe der BBL mit und ist bislang das Überraschungsteam der Saison.

«Ich freue mich sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung, vor allem, weil sie zeigt, dass wir hier in Trier nicht nur von großen Zielen sprechen, sondern sie auch konsequent verfolgen», sagte Schneider. Die Entwicklung in Trier sei noch nicht abgeschlossen, betonte der Coach.