Maik Zirbes bleibt den Gladiators treu. Der 36-Jährige soll eine neue Rolle übernehmen. Zudem wechselt ein deutscher Meister an die Mosel.

Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Die Moselstädter verlängerten den Vertrag mit Routinier Maik Zirbes bis 2028 und verpflichteten Aufbauspieler Bennet Hundt vom Ligakontrahenten Alba Berlin. Hundt erhält einen Zweijahresvertrag, wie die Gladiators mitteilten. Beide Personalien gaben die Verantwortlichen im Rahmen des Altstadtfests bekannt.

«Bennet ist ein Spieler, der mit sehr hoher Pace spielen kann, schnelle Entscheidungen trifft und sehr teamorientiert ist», sagte Triers Coach Jacques Schneider über den 27-Jährigen, der elf Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat. Er wurde in der abgelaufenen Saison mit Alba deutscher Meister.

Zirbes soll in einer «neuen Rolle» weiterhin unterstützen

Zirbes verlängerte seinen Vertrag bei den Gladiators um zwei weitere Jahre. Der 75-malige deutsche Nationalspieler wurde in Trier ausgebildet und war nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland vor drei Jahren an die Mosel zurückgekehrt.

«Er hat in den letzten Jahren – in seiner Rolle als Kapitän und Leader – großen Einfluss auf unseren Erfolg gehabt», sagte Schneider über den 36-Jährigen. «Es ist sehr klar geworden, dass er weiter in sehr guter körperlicher Verfassung ist und bereit ist, uns als Team in einer neuen Rolle weiterhin zu unterstützen.»