Sie wurden 22 und 29 Jahre alt: In den vergangenen Tagen sind zwei Studenten der Universität Trier gewaltsam ums Leben gekommen. Wie um sie öffentlich getrauert wird.

Trier (dpa/lrs) - Der gewaltsame Tod von zwei Studenten der Trierer Universität binnen weniger Tage hat in der Moselstadt Betroffenheit ausgelöst. «Diese Taten treffen uns in Trier mit voller Wucht und erschüttern die ganze Stadt», teilte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) mit. «Die Gewalt macht fassungslos, traurig und auch wütend.»

Am 15. Juli war ein 22 Jahre alter Student in der Nähe des Universitätsgeländes erstochen worden. Tatverdächtig in diesem Fall ist ein 22 Jahre alter Mann aus Afghanistan. Er soll den gleichaltrigen Studenten auf offener Straße angegriffen und tödlich verletzt haben - Täter und Opfer kannten sich nicht.

Am Sonntag wurde eine 29-Jährige tot in ihrer Wohnung in Trier gefunden. Die Verletzungen deuten laut Polizei ebenfalls auf ein Tötungsdelikt hin - die Ermittlungen laufen. Die Frau war von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden.

Nähere Details zu möglichen Tatverdächtigen oder Hintergründen der Tat seien bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Nordallee gemacht haben, sich zu melden.

«Von heute auf morgen in tiefstes Leid gestürzt»

Der Oberbürgermeister sprach den Angehörigen und Freunden sein Mitgefühl und Beileid aus. «Zwei junge Studierende, die ihr Leben noch vor sich hatten, wurden grausam ums Leben gebracht und ihre Eltern, Freunde und Familien von heute auf morgen in tiefstes Leid gestürzt», sagte er laut Mitteilung.

Auch die Uni Trier steht nach dem Tod der 29-Jährigen erneut unter Schock. «Die Nachricht vom Tod einer Studentin erfüllt uns mit tiefer Trauer und großer Fassungslosigkeit», heißt es in einem auf der Internetseite der Universität veröffentlichten Statement. Gerade jetzt sei es wichtig, als Gemeinschaft zusammenzuhalten.

Gedenkveranstaltung für 29-Jährige am Donnerstag

«Nur wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod eines Studenten trifft dieses erneute Ereignis unsere Universitätsgemeinschaft mit voller Wucht», heißt es weiter. Vergangenen Donnerstag waren rund 1.000 Menschen in Gedenken an den erstochenen 22-Jährigen an der Uni zusammengekommen.

An diesem Donnerstag soll es um 12 Uhr eine Gedenkveranstaltung für die 29-Jährige in der Kapelle auf dem Campus II der Universität geben. Ab Mittwoch liegen an der Uni Kondolenzbücher aus. Auch im Foyer des Bürgeramtes am Viehmarkt könnten sich Bürger ab Mittwoch (13.30 Uhr) in ein Kondolenzbuch der Uni eintragen.

Dies soll auch ein Zeichen der Solidarität, Verbundenheit und Anteilnahme der Stadtgesellschaft mit der Gemeinschaft der Universität Trier und den Angehörigen der beiden Opfer der Gewalttaten sein, wie die Stadt mitteilte.

Dobrindt bekräftigt Abschiebekurs

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat nach dem tödlichen Angriff auf den Studenten in Trier die Absicht bekräftigt, weiterhin Straftäter nach Afghanistan abzuschieben. «Ich halte das nach wie vor für eine zwingend notwendige Maßnahme und werde auch nicht lockerlassen, diese Abschiebungen auch in diese Länder wie Afghanistan weiter zu forcieren», sagte der CSU-Politiker vor Journalisten in Berlin. Die Gesellschaft habe schlichtweg ein Anrecht darauf, dass Straftäter außer Landes geschafft würden.