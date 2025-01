Trend nach oben oder unzureichend? Stand beim Windkraftbau

2024 wurde das Ausbauziel bei der Windkraft in Rheinland-Pfalz verpasst. Die Landesregierung sieht sich dennoch auf einem guten Weg - anders als ein Verband.

Mainz (dpa/lrs) – Der Ausbau der Windkraft in Rheinland-Pfalz kommt aus Sicht der Landesregierung voran. Für Energieministerin Katrin Eder (Grüne) zeigt der Trend nach oben – auch wegen mehr Genehmigungen für neue Anlagen. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) ist dagegen deutlich skeptischer.

Nach Angaben Eders gab es Ende 2024 insgesamt 1.783 Windenergieanlagen in Rheinland-Pfalz mit einer Gesamtleistung von etwas mehr als 4.100 Megawatt. Neu in Betrieb genommen wurden demnach im vergangenen Jahr 42 Anlagen mit insgesamt rund 205 Megawatt.

Netto lag der Zubau, also abzüglich des Rückbaus von Anlagen, bei etwa 154 Megawatt – das war zwar deutlich mehr als 2023, aber der Wert lag klar unter dem von der Landesregierung gesteckten Ziel von jährlich 500 Megawatt.

Verband: Genehmigt heißt noch lange nicht gebaut

2024 habe es erstmals Genehmigungen für mehr als 500 Megawatt an Windenergieleistung gegeben, betonte Eder. Auch dauerten Genehmigungen nicht mehr so lange wie in der Vergangenheit.

Im Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität des Landtages sagte sie nach einer Mitteilung am Donnerstag, der Trend beim Ausbau der Windenergie zeige nach oben – «und wir sind zuversichtlich, dass er dank unserer Maßnahmen auch in Zukunft weiter an Fahrt aufnehmen wird».

Etwas anders klingt das bei VKU-Landesgruppengeschäftsführer Michael Bleidt. Nur der Nettozubau helfe, doch da werde gerade mal gut ein Viertel des Ausbauziels erreicht. Mit Blick auf die neuen Genehmigungen für insgesamt mehr als 500 Megawatt betonte er: «Das heißt noch lange nicht, dass die auch gebaut werden.»

Jede Genehmigung bringe Auflagen mit sich, die in der Regel Verluste bedeuteten, die Anlagen unrentabel machen könnten. Mutmaßlich werde deutlich weniger gebaut, dazu würden Anlagen beklagt und aufgegeben. Die Landesregierung sollte konsequent Hürden für Windenergie an Land senken.