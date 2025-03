Vor drei Wochen brach Justizminister Herbert Mertin auf einem Termin in Koblenz zusammen und starb. Auf einer Trauerfeier nehmen die Menschen nun Abschied.

Koblenz (dpa/lrs) – Bei einer staatlichen Trauerfeier nehmen Weggefährten heute (14.00 Uhr) in Koblenz Abschied vom überraschend gestorbenen rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin. In der Basilika Sankt Kastor am Deutschen Eck werden unter anderem Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Landtagspräsident Hendrik Hering (beide SPD) und FDP-Fraktionschef Philipp Fernis erwartet.

Auch Vertreter der Gerichte in Koblenz stehen auf der Rednerliste. Mertin lebte in Koblenz. Für den Tag der Trauerfeier wurde Trauerbeflaggung an öffentlichen Gebäuden angeordnet, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Mertin war bei einer Veranstaltung für ehrenamtliche Richter am 21. Februar in Koblenz kollabiert. Der FDP-Politiker wurde 66 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und vier erwachsene Söhne.