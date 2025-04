Mainz (dpa/lrs) – Zur Beisetzung von Papst Franziskus gibt es eine Trauerbeflaggung in Rheinland-Pfalz. Sie beginnt am Samstag ab 8.00 Uhr und endet bei Eintritt der Dunkelheit, wie Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in Mainz ankündigte. Die Trauerbeflaggung gilt unter anderem für alle Dienstgebäude der staatlichen und kommunalen Verwaltungen des Landes.

Um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen, wird sich Schweitzer am Samstag im Mainzer Dom in das dort ausliegende Kondolenzbuch eintragen. Er wird dabei begleitet vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, Generalvikar Sebastian Lang und Domdekan Henning Priesel.

Der Papst wird in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore seine letzte Ruhe finden. Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche starb am Ostermontag im Alter von 88 Jahren.